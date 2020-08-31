Комик согласился на предложение без раздумий

Партия лидера Незалежной Владимира Зеленского выдвинула в мэры Одессы участника "Джентльмен-шоу". "Слуга народа" хочет видеть на высоком посту бывшего КВНщика Олега Филимонова. Теперь артист всерьез намерен заняться политикой.

Шоумен признался, что отказаться от такого заманчивого предложения он не в силах. Тем более поучаствовать в борьбе за престижную должность его пригласил сам пан Зеленский.

Филимонов поведал, что сначала к нему обратились представители неких сил в Одессе. Однако тогда комик задумался, как же ему придется расплачиваться за такую возможность. Когда же эту мысль озвучил сам президент, шоумен без лишних раздумий согласился.

По мнению артиста, у него весьма неплохие шансы на успех. В интервью изданию "Стране.ua" он заявил, что является настоящим одесситом, которого вскормил этот город. Филимонов считает, что Одесса его любит, поэтому ему удастся победить в гонке за пост мэра и возглавить ее.

Недавно "Утро.ру" публиковало сенсационное заявление ведущей украинского телевидения. По словам Снежаны Егоровой, Украина уже давно продана одной американской компании, и Зеленский в курсе происходящего, но тщательно скрывает тайну.

