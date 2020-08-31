Планирует занять пост: актер "Джентльмен-шоу" пошел по стопам Зеленского

Планирует занять пост: актер "Джентльмен-шоу" пошел по стопам Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Комик согласился на предложение без раздумий

Партия лидера Незалежной Владимира Зеленского выдвинула в мэры Одессы участника "Джентльмен-шоу". "Слуга народа" хочет видеть на высоком посту бывшего КВНщика Олега Филимонова. Теперь артист всерьез намерен заняться политикой. 

Шоумен признался, что отказаться от такого заманчивого предложения он не в силах. Тем более поучаствовать в борьбе за престижную должность его пригласил сам пан Зеленский.

Филимонов поведал, что сначала к нему обратились представители неких сил в Одессе. Однако тогда комик задумался, как же ему придется расплачиваться за такую возможность. Когда же эту мысль озвучил сам президент, шоумен без лишних раздумий согласился.  

По мнению артиста, у него весьма неплохие шансы на успех. В интервью изданию "Стране.ua" он заявил, что является настоящим одесситом, которого вскормил этот город. Филимонов считает, что Одесса его любит, поэтому ему удастся победить в гонке за пост мэра и возглавить ее.

Недавно "Утро.ру" публиковало сенсационное заявление ведущей украинского телевидения. По словам Снежаны Егоровой, Украина уже давно продана одной американской компании, и Зеленский в курсе происходящего, но тщательно скрывает тайну.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Республики Прибалтики закрылись от Лукашенко и его сына

В список персон нон грата Латвии, Литвы и Эстонии, помимо семьи президента Белоруссии, вошли и чиновники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей