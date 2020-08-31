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Партия лидера Незалежной Владимира Зеленского выдвинула в мэры Одессы участника "Джентльмен-шоу". "Слуга народа" хочет видеть на высоком посту бывшего КВНщика Олега Филимонова. Теперь артист всерьез намерен заняться политикой.
Шоумен признался, что отказаться от такого заманчивого предложения он не в силах. Тем более поучаствовать в борьбе за престижную должность его пригласил сам пан Зеленский.
Филимонов поведал, что сначала к нему обратились представители неких сил в Одессе. Однако тогда комик задумался, как же ему придется расплачиваться за такую возможность. Когда же эту мысль озвучил сам президент, шоумен без лишних раздумий согласился.
По мнению артиста, у него весьма неплохие шансы на успех. В интервью изданию "Стране.ua" он заявил, что является настоящим одесситом, которого вскормил этот город. Филимонов считает, что Одесса его любит, поэтому ему удастся победить в гонке за пост мэра и возглавить ее.
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