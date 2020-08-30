Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление

Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Она обвинила Зеленского во лжи народу

Ведущая украинского телевидения Снежана Егорова записала видео, на котором критиковала власть страны. Под раздачу попал не только экс-глава Петр Порошенко, но и действующий – Владимир Зеленский. 

Егорова заявила, что долгое время президент обманывает свой народ. Якобы Украина уже давно продана одной американской компании – и Зеленский в курсе происходящего, но тщательно скрывает тайну. 

Телеведущая заявила, что как государства Украины не стало еще несколько лет назад, когда пост главы занимал Петр Порошенко. Сейчас страна зарегистрирована в одном из американских реестров как часть коммерческой частной структуры. 

По ее словам, целую страну "купили с потрохами" вместе со всеми жителями – нынешними и будущими. 

"Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией, так исторически сложилось. Мы колония, концлагерь", – обратилась она к Зеленскому во время прямой трансляции в "Фэйсбуке". 

В комментариях люди поддержали ведущую, отметив, что она говорит правду. Многие и поддержали ее слова об украинских женщинах, которых хотят заставить рожать детей от "шевелящихся и уже не шевелящихся" мужиков. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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