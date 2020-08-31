Беда настигнет полуостров без дождливой осени, прогнозируют в Киеве

В ближайшие недели Крым может оказаться на грани гуманитарной катастрофы из-за дефицита воды, что приведет к страшным последствиям. К такому выводу пришли на Украине.

Впрочем, как отмечается в издании "Апостроф", пока еще катастрофы не случилось.

"Отсчет пошел буквально на недели", – утверждается в статье.

Между тем замдиректора Института водных проблем и мелиорации Незалежной Михаил Яцюк пояснил, когда в российский регион придет настоящая беда. По его словам, реальная катастрофа – это абсолютное отсутствие воды, даже питьевой. Однако сейчас крымчане имеют доступ к воде, пусть и по графику, заметил украинский специалист.

Пан Яцюк подчеркнул, что в последние шесть лет – напомним, именно весной 2014-го постамайданные вожди перекрыли Северо-Крымский канал в знак наказания населения Республики за референдум о вхождении в состав РФ – в разных регионах полуострова периодически ощущается дефицит водоснабжения. Но именно в этом году угроза гуманитарной катастрофы стала реальной по причине бесснежной прошлой зимы и нынешнего засушливого лета.



"Если осенью не будет достаточно дождей, вот тогда настанет именно гуманитарная катастрофа", – цитирует "ПолитНавигатор" украинца.

В свою очередь, еще в середине августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакого "гуманитарного кризиса" из-за проблем с водой в Крыму нет, а кризис есть только с подачей воды на российские военные базы и для промышленных предприятий, передавало "Украинское радио".

Добавим, президент России Владимир Путин в ходе недавних мероприятий по открытию трассы "Таврида" сообщил, что данная дорога такая же важная, как и энергетика, а также "вода, с которой мы должны дорешать вопрос".