Актриса прошла через предательства мужей, но утешилась религией

Ольга Мелихова обрела всесоюзную популярность в 80-е годы. Она стала настоящей звездой и любимицей зрителей. Внезапное исчезновение с экранов вызвало недоумение у публики. Как оказалось, актрису внесли в "черный список" из-за громкого скандала.

Будущая звезда кино появилась на свет в 1961 г. в Ленинграде. Мелихова росла без отца, поступила на филфак и даже не мечтала об актерской карьере. Первой работой актрисы стало участие в киноленте "Тростинка на ветру". Чуть позже она снялась в фильме "Отпуск за свой счет". Эта роль сделала артистку настоящей знаменитостью.

В 1988-м на экраны вышла легендарная картина Владимира Бортко "Собачье сердце". Мелихова сыграла яркую роль в этом фильме, однако этот успех был последним. Ольга потеряла голову от любви и не явилась на озвучивание своей роли. Такой дисциплинарный проступок поставил крест на ее карьере. Мелихова попала в "черный список" и двери "Ленфильма" навсегда оказались закрыты для талантливой девушки.

Некоторое время она проработала на театральной сцене, а потом и вовсе стала менеджером по продаже мебели. В личной жизни звезду тоже ждало немало разочарований. Первый муж актер Юрий Сотничук бросил Ольгу и ушел к другой женщине. Говорили, что он очень завидовал успеху супруги.

Через несколько лет Мелихова вышла замуж за испанца, который увез ее в Финляндию. Вскоре темпераментный мужчина полюбил другую и оставил Ольгу одну на чужбине без средств к существованию. Потом у нее начались проблемы с визой. В итоге знаменитая актриса несколько лет просто нищенствовала.

Сейчас Ольга Мелихова продолжает жить в финской отдаленной деревне, где ухаживает за престарелой матерью, рассказывает "Комсомольская правда". 58-летняя знаменитость нашла утешение в религии, она пишет иконы и предпочитает вести очень закрытый образ жизни. Совсем недавно артистка обрела личное счастье и вышла замуж за соседа финна.

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