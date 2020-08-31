Актера удивляет, что ни одна из камер не смогла заснять, как он выходит из машины с водительского места

Михаил Ефремов начал припоминать, что происходило с ним до того, как случилась страшная авария, унесшая жизнь курьера Сергея Захарова. Артист неожиданно заявил, что некто мог его отравить, что и послужило причиной череды событий, которая привела к трагедии.

Артист сообщил, что постепенно вспоминает события злосчастного дня. Ефремов рассказал, что около шести вечера покинул дом в поисках пива. Знаменитость уверят, что ездила на такси. При этом, по словам его друзей, уже в 12 дня он был пьян, передает РИА "Новости".

"Я смутно начинаю помнить этот день с 17-18 часов вечера. В это время я вышел из дома, я ездил на такси – искал пиво. Я помню, что за карточкой залезал в машину, то ли у паба, то ли еще где-то. Я часто оставляю машину у паба, ибо там выпиваю. Я звонил другу в 12 часов дня уже пьяный, они мне рассказали", – делится воспоминаниями актер.



Первоначально Ефремов признал свою вину. Однако сегодня он пояснил, что сделан это, находясь в неадекватном состоянии. Артист рассказал, что к тому времени уже несколько дней мучился после пьянок. А может быть даже после загадочного отравления.

"Я был с похмелья дня два-три, даже не с похмелья, а отравлен", - заявил Ефремов.

При этом он выразил непонимание, почему ни одна из камер не зафиксировала момент, когда он выходил из-за руля. Ефремову кажется странным, что при наличии 40 камер на этом участке нет неопровержимых видеодоказательств того, что именно он был за рулем, пишет "Комсомольская правда".

Ранее один из свидетелей по резонансному делу неожиданно заявил, что видел, как загадочный мужчина сел в автомобиль перед происшествием.

