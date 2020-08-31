Свидетель сделал признание в суде по делу Ефремова

Очевидец сообщил, что загадочный мужчина сел в автомобиль перед происшествием

Актер Михаил Ефремов находился в автомобиле не один в день злополучного ДТП. Такое заявление сделал свидетель по делу артиста.

На судебном заседании, которое проходит 31 августа, очевидец сообщил, что в день аварии он находился на улице Плотникова, а позади него шел человек – примерно в 15 шагах. Рядом с ним поравнялся джип "Гранд Чероки" с "блатным номером, типа 808". Прохожий сел на заднее сиденье, после чего автомобиль тронулся с места и уехал, отмечает "Вечерняя Москва".

Очевидец добавил, что точное описание пассажира привести не может – в то время было уже темно. Однако отметил, что, вполне вероятно, на мужчине была бейсболка. Он уверен: пассажир находился в машине в момент ДТП.

"Я точно видел", - приводит "ФедералПресс" сообщение свидетеля.

Адвокат Ефремова уверен, что следы человека, который был за рулем автомобиля, и Ефремова-пассажира могли остаться на лобовом стекле. По его словам, во время аварии актер ударился головой.

Егор МАЛКОВ

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