Актер выступил с пламенной речью в суде

В Пресненском суде началось очередное заседание по делу Михаила Ефремова – сегодня должна решиться судьба актера. Адвокат Эльман Пашаев попросил провести повторную экспертизу в машине, но суд ему отказал. Тогда артист встал и озвучил свое последнее желание. За развитием событий следят журналисты.

Адвокат Ефремова уверен, что следы человека, который был за рулем автомобиля, и Ефремова-пассажира могли остаться на лобовом стекле. По его словам, во время аварии актер ударился головой.

Прокурор заявила: после аварии артист говорил об отсутствии головной боли, а адвокат Анна Бутырина напомнила о признании Ефремова в том, что он был за рулем.

"Это ложь! Это ложь!" – громко прокричал актер, после чего его отчитала судья Елена Абрамова: обвиняемому в тот момент высказываться было нельзя. Затем Ефремов встал и обратился к суду с речью:

"Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу – выполните мое последнее желание".

Актер лично попросил назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Он напомнил о следе на шее от ремня безопасности, а также подчеркнул, что никогда не садился пьяным за руль.

Позже дело приняло новый оборот: оказывается, обвиняемый помнил события рокового вечера, так как ранее рассказывал о них врачам. Это заявил защитник потерпевших Александр Добровинский. Трансляцию с заседания ведет "Комсомольская правда".

Ранее Никита Джигурда, которого сегодня не пустили в зал суда, назвал подделкой доказательство вины Михаила Ефремова.