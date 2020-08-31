Сестра Фриске обомлела от внешности племянника

Сестра Фриске обомлела от внешности племянника
Жанна Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственница знаменитости порадовалась появлению редкого кадра

Наталья Фриске отреагировала на публикацию фотографии сына ее покойной сестры Жанны. Появление в Сети снимка со звездным наследником большая редкость – его отец Дмитрий Шепелев оберегает Платона от папарацци и сам не балует подписчиков кадрами с сыном.

Недавно журналистам все же удалось раздобыть свежую фотографию наследника знаменитой певицы. Его тетя Наталья опубликовала в разделе "истории" на своей странице в "Инстаграм" этот снимок Платона, а рядом разместила фото его матери Жанны в детстве. Сходство родственников видно невооруженным глазом.

"Мама и сын" – подписала трогательный кадр тетя Платона.

Со времени смерти бывшей солистки популярной группы "Блестящие" прошло уже более пяти лет. Ее единственный сын Платон в этом учебном году впервые сядет за школьную парту. Отец решил отправить звездного наследника в английской спецшколу, где он будет учиться вместе с дочкой новой возлюбленной телеведущего – Екатериной Тулуповой, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" публиковало редкий кадр, ставший достоянием общественности. Журналистам удалось заснять мальчика во время прогулки.

Ольга ФЕДОРОВА

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