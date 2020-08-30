"Копия мамы": в Сеть попало фото сына Жанны Фриске

"Копия мамы": в Сеть попало фото сына Жанны Фриске
Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Платона засняли во время прогулки

В этом году семилетний сын Фриске и Шепелева готовится впервые пойти в школу. Отец мальчика старается не показывать сына – в последний раз Платона он показал несколько лет назад, когда ребенок не мог даже толком разговаривать. 

Журналистам удалось заснять мальчика во время прогулки. Парнишка, в окружении своей подруги – дочери новой избранницы Шепелева, гуляет в парке. Платон в этот момент катается на скейтборде, а девочка на велосипеде. Нельзя не отметить, что сын Фриске очень похож на звездную маму. Кадры с прогулки появились в распоряжении "Экспресс газеты". 

Сейчас Платон готовится к тому, чтобы пойти в первый класс. Дмитрий Шепелев выбрал для своего сына престижную школу с английским уклоном. В этом же учреждении в свое время учились сооснователи известных российских рок-групп: "Машина времени" и "Наутилус Помпилиус" – отчасти, это сыграло свою роль, поскольку наследник Фриске очень любит тяжелую музыку. 

Сам Шепелев сейчас состоит в отношениях с дизайнером Катей Тулуповой. Как признавался сам ведущий, их познакомили дети, которые ходили в один детский сад. Недавно Дмитрий заявил, что готовится снова стать отцом. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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