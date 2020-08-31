Фанаты певицы не оценили перемены в ее образе

Обладательница пышного бюста Анна Семенович решила, по ее словам, исполнить мечту детства. Экс-солистка "Блестящих" примерила парик ярко-розового цвета. Однако не всем понравились результаты эксперимента.

На своей странице в "Инстаграм" девушка выложила фото, на котором она стоит полностью во всем розовом: пеньюар и обувь певица подбирала в цвет к волосам. На губы она также нанесла помаду похожего оттенка.

"Как вам такой образ? Розовые волосы, моя мечта с детства", – написала Семенович под публикацией (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

И если сама Анна, кажется, в восторге от нового образа, то ее поклонники не разделяют ее мнение. Критики даже предложили ей пойти работать "на панель" и сравнили с девушкой легкого поведения. "Дешёвый образ", "Как это развидеть", "Жутковато", "Сотрите это из памяти", "Нее, слишком эпатажно", "На панель", "Кому как, мне ток, образ с Тверской 90-х, если вас это устраивает, ваше дело", – написали пользователи социальной сети.

Однако поклонники и друзья артистки поддержали ее и даже сравнили с персонажем сказки. "Семенович можно всё!", "Мальвина", "Нереально круто! В любых нарядах ты, душка, хорошо!", "Крутой образ. Наверное у всех девочек есть такая мечта", – подбодрили девушку фанаты.

Напомним, что недавно в Сети появилось видео, где Анна поет живьем. Светский обозреватель достаточно жестко прокомментировал вокальные способности экс-солистки "Блестящих".