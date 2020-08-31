Артист обрушился с критикой и проклятиями на журналистов

Дмитрий Певцов резко отреагировал на публикации, посвященные его здоровью. Некоторые издания написали о том, что артист якобы впал в кому и находится в реанимации. На самом деле, его состояние стабильное.

Звезда сериала "Бандитский Петербург" проходит лечение от пневмонии. Вопреки появившимся в СМИ новостям о том, что состояние Дмитрия резко ухудшилось, актер постепенно идет на поправку.

О своем отношении к публикующим фейковые новости журналистам он рассказал в видеоролике на своей странице в "Инстаграм".

"Ребята, не верьте ничему из того, что читаете в средствах массовой дезинформации", – заявил артист.

Певцов добавил, что желает недобросовестным корреспондентам того, чтобы и их родственники прочли о них подобную шокирующую информацию.

Любимиц миллионов рассказал, что лечение идет по плану. Чувствует он себя хорошо, температура тела нормальная. Певцов также поделился своими впечатлениями от больницы в Коммунарке. По его словам, учреждение больше похоже на космический корабль. Форма, в которую одеты врачи, соответствует этому сравнению.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как Дмитрий Певцов заступился за свою коллегу по актерскому цеху Александру Захарову. В СМИ появилась информация, что актриса стоит на учете в наркологической клинике из-за серьезных проблем с алкоголем.