Актер заявил, что ему известно, кто "заказал" новость об алкоголизме его коллеги

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Александра Захарова стоит на учете в наркологической клинике из-за серьезных проблем с алкоголем. Однако такие новости поспешил опровергнуть коллега актрисы "Ленкома" – Дмитрий Певцов.

На своей странице в "Инстаграм" он разместил трехминутное видео, где резко высказался в адрес обидчиков звезды. "Газетенки опубликовали информацию, а вернее сказать, слухи и грязные сплетни о народной артистке Александре Марковне Захаровой", – заявил Певцов.

И назвал всю информацию, которую вчера обсуждали в Сети, хамской ложью, подчеркнув, что знает: "данный материал заказной". Более того, ему даже известно имя того, кто это сделал.

"Креста на вас нет. Совести у вас нет. Стыда у вас нет. Страха божьего нет на вас",

– обратился актер к злопыхателям.

Певцов призвал оставить дочь Марка Захарова в покое. Поклонники поддержали Дмитрия в комментариях: "Вы правы, и поддерживаю Вас, Александра - очень хороший, чистый и талантливый человек. Господь все видит. Сил и терпения Вам!"

Ранее сама актриса отреагировала на новости о своем алкоголизме. Она назвала публикации в СМИ травлей, напоминает РИА ФАН.

Накануне в Сети появились новости о зависимости актрисы. Поводом для обсуждений стало заявление врача одной из столичных наркологических клиник, который сообщил, что Александра Захарова стоит на учете.