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Вчера в СМИ появилась информация о том, что Александра Захарова стоит на учете в наркологической клинике из-за серьезных проблем с алкоголем. Однако такие новости поспешил опровергнуть коллега актрисы "Ленкома" – Дмитрий Певцов.
На своей странице в "Инстаграм" он разместил трехминутное видео, где резко высказался в адрес обидчиков звезды. "Газетенки опубликовали информацию, а вернее сказать, слухи и грязные сплетни о народной артистке Александре Марковне Захаровой", – заявил Певцов.
И назвал всю информацию, которую вчера обсуждали в Сети, хамской ложью, подчеркнув, что знает: "данный материал заказной". Более того, ему даже известно имя того, кто это сделал.
"Креста на вас нет. Совести у вас нет. Стыда у вас нет. Страха божьего нет на вас",
– обратился актер к злопыхателям.
Певцов призвал оставить дочь Марка Захарова в покое. Поклонники поддержали Дмитрия в комментариях: "Вы правы, и поддерживаю Вас, Александра - очень хороший, чистый и талантливый человек. Господь все видит. Сил и терпения Вам!"
Ранее сама актриса отреагировала на новости о своем алкоголизме. Она назвала публикации в СМИ травлей, напоминает РИА ФАН.
Накануне в Сети появились новости о зависимости актрисы. Поводом для обсуждений стало заявление врача одной из столичных наркологических клиник, который сообщил, что Александра Захарова стоит на учете.
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