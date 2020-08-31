Сын музыкального продюсера готов на любые меры

Скандал вокруг развода Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной набирает обороты. Сегодня в Сети появилось видео, на котором продюсер группы "На-На" и его наследник обсуждают то, кому достанется наследство в случае смерти Алибасова-старшего.

Согласно закону, если Бари Каримович умрет раньше Лидии Николаевны и не успеет расторгнуть с ней брак, тогда часть наследства артиста достанется актрисе, передает "Пятый канал".

"Даже если в завещании будет написано, что Бари-младшему достанется вообще абсолютно все, все что есть вообще на свете, ей все равно будет положена часть наследства", – объяснил адвокат семье Алибасовых.

С таким положением дел крайне не согласен наследник Бари Каримовича. На видео он кричит и призывает отца как можно скорее развестись с народной артисткой.

Напомним, что недавно дочка Шукшиной поделилась подробностями интимной жизни Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова.