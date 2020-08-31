После смерти Алибасова родственники намерены лишить Федосееву-Шукшину наследства

После смерти Алибасова родственники намерены лишить Федосееву-Шукшину наследства
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын музыкального продюсера готов на любые меры

Скандал вокруг развода Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной набирает обороты. Сегодня в Сети появилось видео, на котором продюсер группы "На-На" и его наследник обсуждают то, кому достанется наследство в случае смерти Алибасова-старшего. 

Согласно закону, если Бари Каримович умрет раньше Лидии Николаевны и не успеет расторгнуть с ней брак, тогда часть наследства артиста достанется актрисе, передает "Пятый канал". 

"Даже если в завещании будет написано, что Бари-младшему достанется вообще абсолютно все, все что есть вообще на свете, ей все равно будет положена часть наследства", – объяснил адвокат семье Алибасовых. 

С таким положением дел крайне не согласен наследник Бари Каримовича. На видео он кричит и призывает отца как можно скорее развестись с народной артисткой.

Напомним, что недавно дочка Шукшиной поделилась подробностями интимной жизни Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием

Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей