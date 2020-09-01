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Владислав Крапивин ушел из жизни в Свердловской областной больнице.
Причину смерти писателя назвала его родственница. По словам женщины, у Крапивина не выдержало сердце.
"Ему стало хуже, перевели в реанимацию, но не спасли",
– сообщила она порталу E1.RU.
Напомним, писатель попал в больницу с подозрением на инсульт. Позже медики предположили также, что Крапивин болеет коронавирусом, однако результаты анализов были отрицательными. Однако компьютерная томография выявила пневмонию и поражение легких на 25%.
"У него обострились все диагнозы, состояние было плохое",
– рассказал сын Крапивина Алексей. Мужчина также отметил, что отец, как он понял, летом все же переболел коронавирусом, но об этом "избегают говорить".
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