Названа причина смерти Крапивина

О смерти известного писателя стало известно утром 1 сентября

Владислав Крапивин ушел из жизни в Свердловской областной больнице.

Причину смерти писателя назвала его родственница. По словам женщины, у Крапивина не выдержало сердце.

"Ему стало хуже, перевели в реанимацию, но не спасли",

сообщила она порталу E1.RU.

Напомним, писатель попал в больницу с подозрением на инсульт. Позже медики предположили также, что Крапивин болеет коронавирусом, однако результаты анализов были отрицательными. Однако компьютерная томография выявила пневмонию и поражение легких на 25%.

"У него обострились все диагнозы, состояние было плохое",

– рассказал сын Крапивина Алексей. Мужчина также отметил, что отец, как он понял, летом все же переболел коронавирусом, но об этом "избегают говорить".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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