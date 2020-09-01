Звезда модных показов поздравила любимого

Немецкая модель Хайди Клум поделилась откровенной фотографией. Актриса позировала без одежды, прикрывшись лишь прозрачной занавеской. Снимал звезду мировых подиумов ее муж Том Каулитц.

Супермодель снялась на открытом балконе – за ее спиной видны пальмы и вьющееся растение на перилах. Клум предстала перед подписчиками стоящей за шторой с раскинутыми в стороны руками. На фотографии видно, что она полностью обнажена.

Судя по подписи, откровенный кадр сделал молодой муж модели – сегодня музыканту исполнился 31 год. Звезда поздравила возлюбленного и его брата-близнеца с праздником, опубликовав снимок, где участники Tokio Hotel задувают свечи.

Напомним, что это третий брак 47-летней модели. Клум и Каулитц поженились в августе 2019-го, а начали встречаться за год до свадьбы. Немецкая артистка воспитывает четырех детей от своего второго мужа – музыканта Сила.

Солист Tokio Hotel тоже раньше был женат, но детей у него пока нет.

Ранее другая популярная модель оголилась для съемок. Звезда предстала в прозрачном топе без белья.