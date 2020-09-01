Актриса не готова работать дистанционно

Звезды российского шоу-бизнеса переживали карантин по-разному. Одни страдали от отсутствия работы, пока другие увеличивали армию своих поклонников с помощью онлайн-трансляций. За время пандемии кардинально изменилась и жизнь Елены Яковлевой. Что происходило с ней последние месяцы, рассказала сама артистка.

Звезда "Интердевочки" расписала график на целый год еще в январе, но все это рухнуло из-за карантина. Актриса решила не придерживаться плана и отпустить ситуацию, и тогда ей стало легче.

"Поняла, что через какое-то время нужно будет заново начать жить",

– поделилась Яковлева. Она призналась, что на карантине не могла себя заставить заниматься чем-то полезным и почти все время провела перед телевизором из-за апатии.

Когда же стали появляться различные онлайн-проекты и возможность сниматься дистанционно, актриса отказалась от этой идеи. В программе "Кино в деталях" Яковлева заявила, что удаленка ей не подходит, поэтому если съемки не вернутся в прежний формат, она завершит карьеру.

Ранее стало известно о слежке за Еленой Яковлевой.