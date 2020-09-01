Яковлева задумалась о завершении карьеры

Яковлева задумалась о завершении карьеры
Елена Яковлева. Кадр из "Самый лучший день!"
Актриса не готова работать дистанционно

Звезды российского шоу-бизнеса переживали карантин по-разному. Одни страдали от отсутствия работы, пока другие увеличивали армию своих поклонников с помощью онлайн-трансляций. За время пандемии кардинально изменилась и жизнь Елены Яковлевой. Что происходило с ней последние месяцы, рассказала сама артистка.

Звезда "Интердевочки" расписала график на целый год еще в январе, но все это рухнуло из-за карантина. Актриса решила не придерживаться плана и отпустить ситуацию, и тогда ей стало легче.

"Поняла, что через какое-то время нужно будет заново начать жить",

– поделилась Яковлева. Она призналась, что на карантине не могла себя заставить заниматься чем-то полезным и почти все время провела перед телевизором из-за апатии.

Когда же стали появляться различные онлайн-проекты и возможность сниматься дистанционно, актриса отказалась от этой идеи. В программе "Кино в деталях" Яковлева заявила, что удаленка ей не подходит, поэтому если съемки не вернутся в прежний формат, она завершит карьеру.

Ранее стало известно о слежке за Еленой Яковлевой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Это унизительно": Трампа назвали покорным Путину

Соперник действующего американского лидера после инцидента в Сирии обвинил его в безволии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей