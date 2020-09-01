"Это смерть": Лазарев взбудоражил народ измождённым видом

"Это смерть": Лазарев взбудоражил народ измождённым видом
Сергей Лазарев. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец очень сильно похудел и, по мнению фанатов, выглядит нездоровым

Во время самоизоляции каждый проводил время по-своему: кто-то не отходил от холодильника, а кто-то не выходил из тренажерного зала и тщательно следил за своим питанием. Так, Сергей Лазарев признался, что за 4 месяца он скинул 12 килограммов. 

На своей странице в "Инстаграм" певец выложил фото, на котором запечатлен без футболки. 

"Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки, но , конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся!" – подписал откровенный снимок артист (орфография и пунктуация сохранены). 

Сергей также признался, что снова чувствует себя на 18 лет и поинтересовался, ходят ли его подписчики в зал.

В комментариях пользователи принялись обсуждать внешний вид певца. Многие сошлись на том, что такой внешний вид нельзя назвать здоровым. "Мне кажется, у него анорексия", "А мне с щечками больше нравилось", "Да нет, Сережа. Не 18. Вид измождённый", "Господи! Скелет, обтянутый кожей", – написали взволнованные фанаты. 

Другим такие перемены пришлись по вкусу. "Это вообще противозаконно такие фото выкладывать ", "Это смерть...", "Ваууууу Сережа. Я в принципе некогда лишнего веса у Вас не видела, но прям сейчас супер", "Я в шоке... Какое тело!" – восхитились в комментариях. 

Напомним, что недавно Лазарев показал подросшего сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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