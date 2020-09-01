Нетиевский пригрозил "Уральским пельменям" новыми разбирательствами

Нетиевский пригрозил "Уральским пельменям" новыми разбирательствами
Сергей Нетиевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярные артисты никак не придут к соглашению

Сергей Нетиевский намерен продолжить войну со своими бывшими коллегами по шоу "Уральские пельмени". Артист опять обратится в суд. Пока владеющей популярным шоу конторе предъявлено два иска. Оба они исчисляются миллионами рублей. Заседания назначены на первый месяц осени.

Как отметил Нетиевский, его конфликт с действующим главой коллектива Евгением Орловым только набирает обороты. Шоумен обвиняет своего оппонента в том, что тот мастерски использует свои же правонарушения многолетней давности против Нетиевского.

"Таков его путь творчества", – отмечает комик.

Он пояснил, что проигранное им недавно дело на почти один миллион рублей – это последствия деятельности самого же Орлова.

Сергей считает, что суд проиграл не он, а его компания, "которой "поуправлял" Евгений Орлов в 2012 году", приводит слова шоумена издание "7 дней".

По мнению бывшего главы "Пельменей", его конторе предъявляют проступки, которые были допущены при Орлове.

Впрочем, Нетиевский не отрицает, что работа в коллективе многое ему дала. Он благодарен бывшем коллегам за хорошее шоу.

"Сейчас это уже другое шоу с привкусом судов!", – заключил артист.


Недавно "Утро.ру" делилось подробностями дела, по которому Нетиевский проиграл почти миллион рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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