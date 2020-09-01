"Отхватила в самое пикантное место": звезда "Счастливы вместе" вспомнила свои приключения

"Отхватила в самое пикантное место": звезда "Счастливы вместе" вспомнила свои приключения
Наталья Бочкарева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
В юности на актрису было совершено необычное нападение

В День знаний Наталья Бочкарева решила поделиться забавной историей из своего школьного детства. Оказалось, когда артистка училась в начальных классах, у нее произошла весьма неприятная встреча с агрессивной птицей.

На своей странице в "Инстаграм" звезда "Счастливы вместе" рассказала о незабываемом случае из детства. Однажды по пути в школу на нее было совершено нападение. Агрессивность проявил соседских петух, который клюнул будущую актрису пониже талии.

Птица настигла Бочкареву, когда та опаздывала на уроки. Большой и не по-доброму настроенный петух перегородил девочке дорогу. Сначала Наталья пыталась договориться с агрессором, но тот лишь угрожающе кудахтал в ответ. В итоге школьница решилась на отчаянный шаг – она побежала мимо петуха, в надежде проскочить без травм.

Однако, ей не удалось обставить хитрую птицу. Петух ринулся за убегающей жертвой и претворил в дело свой коварный план.


"Я-таки отхватила от него в самое пикантное место", – откровенничает знаменитость.

Напомним, новый виток популярности звезда известного сериала получила на фоне скандала с запрещенными веществами. Недавно выяснилось, что организатором произошедшего Бочкарева считает таинственного недоброжелателя.

Ольга ФЕДОРОВА

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