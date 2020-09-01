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Наталья Королева почтила память своего отца. Владимир Архипович Порывай ушел из жизни 1 сентября 1993 года. С момента трагедии прошло 27 лет, однако певица до сих пор с болью в сердце вспоминает любимого родителя.
На своей странице в "Инстаграм" исполнительница хита "Маленькая страна" разместила фотографию надгробной плиты своего отца. Мужчина скончался на 54 году жизни.
"Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!", – оставила трогательную подписать под траурной публикацией знаменитость.
Многочисленные фанаты Наталья Королевой выразили глубокие соболезнования в связи с тем, что артистка так рано лишилась отца. Когда Владимир Архипович умер, певице было всего 20 лет.
"Очень рано ушел!", "Счастье – это когда родители рядом", "Совсем молодой был...", "Ушел рано. Царствие небесное", "Наташенька, вы чудо. Светлая память вашему папе", – стараются поддержать любимицу фанаты.
Напомним, Владимир Порывай был хормейстером академического хора в Доме учителя в Киеве. Прах усопшего родителя знаменитости покоится на Берковецком кладбище в столице Украины.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о сыне Наташи Королевой.
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