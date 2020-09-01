Певица тяжело переживает утрату любимого человека

Наталья Королева почтила память своего отца. Владимир Архипович Порывай ушел из жизни 1 сентября 1993 года. С момента трагедии прошло 27 лет, однако певица до сих пор с болью в сердце вспоминает любимого родителя.

На своей странице в "Инстаграм" исполнительница хита "Маленькая страна" разместила фотографию надгробной плиты своего отца. Мужчина скончался на 54 году жизни.

"Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!", – оставила трогательную подписать под траурной публикацией знаменитость.

Многочисленные фанаты Наталья Королевой выразили глубокие соболезнования в связи с тем, что артистка так рано лишилась отца. Когда Владимир Архипович умер, певице было всего 20 лет.

"Очень рано ушел!", "Счастье – это когда родители рядом", "Совсем молодой был...", "Ушел рано. Царствие небесное", "Наташенька, вы чудо. Светлая память вашему папе", – стараются поддержать любимицу фанаты.

Напомним, Владимир Порывай был хормейстером академического хора в Доме учителя в Киеве. Прах усопшего родителя знаменитости покоится на Берковецком кладбище в столице Украины.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о сыне Наташи Королевой. Архип Глушко, ранее увлекавшийся востоковедением, последовал примеру родителей и занялся музыкой.

