В соцсетях появились снимки наследника звездной пары

Архип Глушко, ранее увлекавшийся востоковедением, последовал примеру родителей и занялся музыкой. После первого концерта сына Наташи Королевой его внезапно застали в подземном переходе с микрофоном и гитарой. Фотографии появились в соцсетях.

На снимке 18-летний наследник Тарзана стоит около музыкальных инструментов в переходе. Как написали в Сети, кадр был сделан в центре Москвы. Действительно ли молодой артист решил подработать таким образом или это всего лишь слухи и фото вышло случайно – неизвестно.

Снимок Архипа Глушко оказался в распоряжении телеграм-канала "НеМалахов".

Напомним, что совсем недавно сын Тарзана и Королевой выпустил свою первую песню и даже выступил с ней на выпускном в Москве. Кроме того, Архип, который взял творческий псевдоним Grek, начал работу над клипом, съемками которого руководила его мать.

Около полугода назад Глушко работал курьером, а еще раньше – в ресторане на кухне, чем невероятно гордилась Королева. Певица рассказала "Детям Mail.ru", что сын не хочет сидеть на шее у родителей и стремится всего добиться сам.

Ранее Наташа Королева застукала супруга в необычной компании.