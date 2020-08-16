"Изменник": Королева застукала Тарзана с "блондинкой и брюнеткой"

"Изменник": Королева застукала Тарзана с "блондинкой и брюнеткой"
Тарзан и Наташа Королева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина лежал с ними прямо в кровати

Сергей Глушко, которого больше знают по его творческому псевдониму Тарзан, рассказал, что прошлая гулянка удалась на славу – с утра он проснулся в компании двух "девчонок". Об этом артист сообщил на своей странице в "Инстаграм". 

К публикации он добавил фото, где лежит в компании "блондинки и брюнетки" прямо в кровати. Из одежды на Сергее – лишь штаны. Он нежно обнимает "девочек" и пристально смотрит на них. 

"Хорошо вчера погуляли....сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок. Блондинка и Брюнетка", – подписал он. 

На публикацию молниеносно отреагировала жена артиста. Наташа Королева назвала Тарзана изменником и заявила, чтобы он домой не возвращался, поскольку этого она ему не простит. На что мужчина ответил "Любимая, это не то, что ты подумала!". 

Однако между звездной парой не было реальной перепалки – они попросту решили подколоть друг друга и своих поклонников. "Девчонками" Сергей назвал двух змей, с которыми он периодически выступает на сцене. 

Фанаты подыграли знаменитостям в комментариях.

"Серёга, если Натаха не пустит приезжай ко мне с этими двумя", – пошутили они. 

Недавно Королева показала фото, на котором она была запечатлена в странном виде. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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