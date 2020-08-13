"Куда делась Наташа?": вид Королевой смутил народ

"Куда делась Наташа?": вид Королевой смутил народ
Наташа Королева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На певицу обрушилась волна критики

В последнее время Наташа Королева стала часто экспериментировать со своей внешностью. Певица решила сменить привычную для поклонников прическу и начала делать более яркие и темные макияжи.

На своей странице в "Инстаграм" артистка выложила новое видео из салона красоты. На нем Королева стоит в голубом жакете, а за спиной у нее "выросли" крылья. Звезда призналась, что в детстве очень любила "Дюймовочку" и даже мечтала, чтобы у нее появились "волшебные крылышки". Она также попросила поклонников рассказать о своих любимых сказках. 

Однако не все пользователи социальной сети разделили мечтательное настроение Натальи. Подписчиков больше заинтересовали изменения во внешности эстрадной исполнительницы. В комментариях ее раскритиковали за внешний вид. 


"Ужас какой!", "Кошмар, ты на себя не похожа, головастик", "Ужас ужасный! Кто это?", "Куда делась Наташа, кто это?", "Что с лицом? Как маска", "Перекроила до неузнаваемости", "Вас не узнать, вы именно этого добивались? М-да",

– высказались недовольные. 

Однако нашлись и те, кто оценил перемены в образе певицы: "Боже, какая красивая", "Ты истинная королева!", "Все моложе и моложе!".

Напомним, ранее Наташа Королева поддержала своего сына в его желании пойти по стопам родителей и посвятить себя сцене.

Юлия МИХАЙЛОВА

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