Наследник снялся в клипе на свою первую песню

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) решил пойти по стопам родителей и стать артистом, хотя до этого изучал востоковедение. Совсем недавно 18-летний Архип выпустил свой первый танцевальный трек "Бутылка вина", а теперь занялся и съемками клипа. Видео процесса его знаменитая мама показала в соцсетях.

Певица присутствовала на съемочной площадке и давала сыну различные советы. "К экрану ближе подойди", – командовала "русалка", полностью контролировавшая процесс.

Глушко снимался в красных спортивных штанах и яркой куртке, которая была расстегнута. При этом футболки на сыне артистов, который взял себе псевдоним Grek, не было. На опубликованном в инстаграм-историях ролике видно, как юный певец двигается под музыку, пока другие члены съемочной группы выставляют свет и подготавливают костюмы.

Архип – единственный сын певицы, который родился в 2002 году. Спустя год Наташа Королева и Сергей Глушко расписались. Супруги вместе уже почти 20 лет, причем, по словам артистов, их отношения становятся только крепче. Ранее звезда высказалась о разводе с мужем.