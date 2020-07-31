Пошел по стопам родителей: Королева показала сына без футболки

Пошел по стопам родителей: Королева показала сына без футболки
Наташа Королева. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник снялся в клипе на свою первую песню

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) решил пойти по стопам родителей и стать артистом, хотя до этого изучал востоковедение. Совсем недавно 18-летний Архип выпустил свой первый танцевальный трек "Бутылка вина", а теперь занялся и съемками клипа. Видео процесса его знаменитая мама показала в соцсетях.

Певица присутствовала на съемочной площадке и давала сыну различные советы. "К экрану ближе подойди", – командовала "русалка", полностью контролировавшая процесс.

Глушко снимался в красных спортивных штанах и яркой куртке, которая была расстегнута. При этом футболки на сыне артистов, который взял себе псевдоним Grek, не было. На опубликованном в инстаграм-историях ролике видно, как юный певец двигается под музыку, пока другие члены съемочной группы выставляют свет и подготавливают костюмы.

Архип – единственный сын певицы, который родился в 2002 году. Спустя год Наташа Королева и Сергей Глушко расписались. Супруги вместе уже почти 20 лет, причем, по словам артистов, их отношения становятся только крепче. Ранее звезда высказалась о разводе с мужем.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пушков объяснил причину объединения Украины с Польшей

По мнению российского сенатора, к хорошим последствиям это не приведет

Что положено предпенсионерам: в ПФР рассказали о льготах

На ряд преимуществ могут рассчитывать женщины от 52 и мужчины от 57 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей