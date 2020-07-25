Певица рассказала, чем закончился для пары карантин

Пара Наташи Королевой и Тарзана считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе уже около 17 лет. В СМИ то и дело появляются слухи, что звезды планируют разойтись – немалую роль в этом сыграл карантин, из-за которого им пришлось много времени провести вместе. Певица решила сама прокомментировать домыслы.

Как рассказала Королева "Комсомольской правде", ни о каком разводе речи не идет. Несмотря на то, что журналисты разводили их множество раз, они оказались крепкими орешками, отмечает Наталья. Она уверяет, что вместе с супругом они являются половинками одного целого.

"Вот так нам повезло. Мы кайфуем друг от друга, даже несмотря на то, что много лет живем вместе", – утверждает звезда.

Журналисты отметили, что Королевой удалось выйти из карантина в прекрасной форме, на что она заметила – это все благодаря мужу и его стараниям.

Певица говорит, что с годами поклонницы мужа немного успокоились, поскольку поняли: ловить нечего. Сама артистка иногда дает повод мужу приревновать, но, по ее словам, делает это только с помощью внешнего вида, чтобы другие мужчины обращали внимание, а реальных поводов не дает.

Недавно поклонники заподозрили, что в семье Королевой и Тарзана грядет пополнение. Поводом стала новая публикация звезды в соцсетях.