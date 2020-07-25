Королева высказалась о разводе с Тарзаном

Королева высказалась о разводе с Тарзаном
Наталья Королева и Тарзан. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица рассказала, чем закончился для пары карантин

Пара Наташи Королевой и Тарзана считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе уже около 17 лет. В СМИ то и дело появляются слухи, что звезды планируют разойтись – немалую роль в этом сыграл карантин, из-за которого им пришлось много времени провести вместе. Певица решила сама прокомментировать домыслы. 

Как рассказала Королева "Комсомольской правде", ни о каком разводе речи не идет. Несмотря на то, что журналисты разводили их множество раз, они оказались крепкими орешками, отмечает Наталья. Она уверяет, что вместе с супругом они являются половинками одного целого. 

"Вот так нам повезло. Мы кайфуем друг от друга, даже несмотря на то, что много лет живем вместе", – утверждает звезда. 

Журналисты отметили, что Королевой удалось выйти из карантина в прекрасной форме, на что она заметила – это все благодаря мужу и его стараниям. 

Певица говорит, что с годами поклонницы мужа немного успокоились, поскольку поняли: ловить нечего. Сама артистка иногда дает повод мужу приревновать, но, по ее словам, делает это только с помощью внешнего вида, чтобы другие мужчины обращали внимание, а реальных поводов не дает. 

Недавно поклонники заподозрили, что в семье Королевой и Тарзана грядет пополнение. Поводом стала новая публикация звезды в соцсетях. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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