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Сегодня, 1 сентября, на 82-м году жизни скончался детский писатель Владислав Крапивин. Основной причин смерти врачи называют COVID-19, однако семья литератора уверена, что коронавирус здесь ни при чем. При этом родные до сих пор не знают диагноза и причин смерти.
По мнению невестки писателя, Крапивин перенес инсульт, на фоне которого у него развилась пневмония. Подтверждает ее догадки является и тот факт, что после первой выписки автор книг для детей не мог самостоятельно передвигаться и членораздельно говорить, уточняет телеканал "360".
"Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония", – цитируют Ларису Крапивину РИА "Новости".
Девушка уверена, что писатель умер от сепсиса. Семья Крапивина намерена провести вскрытие и установить настоящую причину смерти.
Напомним, что Владислава Крапивина за несколько дней до трагедии госпитализировали с пневмонией.
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