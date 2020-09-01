От родных Крапивина скрыли настоящий диагноз писателя

От родных Крапивина скрыли настоящий диагноз писателя
Владислав Крапивин. Фото: URA.RU/TASS
Семья литератора уверена, что мужчина не болел коронавирусом

Сегодня, 1 сентября, на 82-м году жизни скончался детский писатель Владислав Крапивин. Основной причин смерти врачи называют COVID-19, однако семья литератора уверена, что коронавирус здесь ни при чем. При этом родные до сих пор не знают диагноза и причин смерти.

По мнению невестки писателя, Крапивин перенес инсульт, на фоне которого у него развилась пневмония. Подтверждает ее догадки является и тот факт, что после первой выписки автор книг для детей не мог самостоятельно передвигаться и членораздельно говорить, уточняет телеканал "360"

"Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония", – цитируют Ларису Крапивину РИА "Новости". 

Девушка уверена, что писатель умер от сепсиса. Семья Крапивина намерена провести вскрытие и установить настоящую причину смерти. 

Напомним, что Владислава Крапивина за несколько дней до трагедии госпитализировали с пневмонией. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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