В день смерти Клюева появилось страшное пророчество

Знаменитого актера "похоронили" задолго до трагедии

Внезапная смерть Бориса Клюева, которого не стало вечером 1 сентября, шокировала его поклонников и коллег. Незадолго до трагедии в соцсетях появилась пророческая шутка, предрекшая уход актера "Ворониных".

Утром 1 сентября создатели паблика MDK во "ВКонтакте" напомнили об утратах этого года: в посте были фото Абдулманапа Нурмагомедова, Александра Беляева и других умерших звезд. На последнем кадре был тогда еще живой Клюев – в этом якобы и заключалась шутка.

Подписчикам такой юмор сразу не понравился. "По мнению админа, человека с раком можно хоронить заранее", – отреагировал один из них. Однако после 22:00, когда стало известно о смерти актера, в Сети заговорили о поразительном совпадении:

"А может админ Ванга?", "Реально в будущем, он сегодня умер", "Накаркали?", "Сбылось".

Трагедия поразила не только интернет-пользователей, но и коллег знаменитого актера.

"Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать",

– прокомментировала случившееся Анна Фроловцева. Ее слова приводит РЕН ТВ.

"Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда",

– написала в "Инстаграм" Екатерина Волкова. И добавила, что на съемках "Ворониных" артиста все называли папой.

Напомним, что Борис Клюев скончался вечером 1 сентября. Последние годы актер боролся с онкологией.