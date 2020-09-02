В день смерти Клюева появилось страшное пророчество

В день смерти Клюева появилось страшное пророчество
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитого актера "похоронили" задолго до трагедии

Внезапная смерть Бориса Клюева, которого не стало вечером 1 сентября, шокировала его поклонников и коллег. Незадолго до трагедии в соцсетях появилась пророческая шутка, предрекшая уход актера "Ворониных".

Утром 1 сентября создатели паблика MDK во "ВКонтакте" напомнили об утратах этого года: в посте были фото Абдулманапа Нурмагомедова, Александра Беляева и других умерших звезд. На последнем кадре был тогда еще живой Клюев – в этом якобы и заключалась шутка.

Подписчикам такой юмор сразу не понравился. "По мнению админа, человека с раком можно хоронить заранее", – отреагировал один из них. Однако после 22:00, когда стало известно о смерти актера, в Сети заговорили о поразительном совпадении:

"А может админ Ванга?", "Реально в будущем, он сегодня умер", "Накаркали?", "Сбылось".

Трагедия поразила не только интернет-пользователей, но и коллег знаменитого актера.

"Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать",

прокомментировала случившееся Анна Фроловцева. Ее слова приводит РЕН ТВ.

"Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда",

написала в "Инстаграм" Екатерина Волкова. И добавила, что на съемках "Ворониных" артиста все называли папой.

Напомним, что Борис Клюев скончался вечером 1 сентября. Последние годы актер боролся с онкологией.

Фоторепортаж
Умер народный артист РФ Борис Клюев
Борис Клюев. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Борис Клюев. Кадр из &#34;Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона&#34; (1979-1986)
Борис Клюев. Кадр из &#34;Д'Артаньян и три мушкетёра&#34; (1979) Борис Клюев. Кадр из &#34;Королева Марго&#34; (1996) Борис Клюев. Кадр из &#34;Воронины&#34; (2009-2019)
Карина СИРАЗОВА

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