Звезда фильма "Калашников" пошел на отчаянный шаг, чтобы вжиться в роль

Актер Юрий Борисов поведал о том, как готовился к съемкам для фильма "Хрусталь", повествующего о девушке, которая мечтала покинуть Белоруссию и эмигрировать в Соединенные Штаты в 1990-е годы. Сам артист сыграл диджея, употребляющего запрещенные вещества.

Юрий признался, что для перевоплощения решил войти в роль со всей серьезностью – актер захотел понять, как чувствуют себя наркозависимые. Под воздействием запрещенных веществ он попытался запомнить свои ощущения для использования столь сомнительного опыта на съемочной площадке. Впрочем, Борисов признается: на повторный шаг никогда не пойдет.

"Не хочу больше играть наркоманов, если честно. Это такая темнота, в которую я лезть не хочу. Это то, что не нужно было пробовать. Но мне нужно было понимать это для роли. Но, когда я играл, я был трезв. Более того, я постился в тот момент", – рассказал Борисов в интервью журналисту Юрию Дудю.

Впрочем, некоторые критики оценили диджея в исполнении Борисова. А после того, как он снялся в "Калашникове", "Бык" и "Т-34", Юрия чуть ли не окрестили новой надеждой отечественного кинематографа. Однако актер не стремится к коммерческим ролям – куда заманчивее для него независимые проекты. Которые, правда, не дают больших доходов.

"В хороших фильмах актерам не платят больших денег. Потому что они и так там играют", – отметил Борисов.

Юрий уверен: ему все еще нужно расти, ведь как актер он еще раскрыт не полностью. Борисов планирует работать в различных киноэкспериментах, хотя осознает, что не каждому зрителю это придется по вкусу.

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