Легендарная актриса ушла из жизни в 74 года

Ирина Печерникова скончалась 1 сентября, не дожив один день до своего 75-летия. Горькая ирония: звезда советской кинокартины, "Доживем до понедельника", которая запомнилась многим по роли педагога, ушла из жизни в День знаний.

Роль советской учительницы в исполнении Печерниковой была подхвачена сотнями людей: Наталья Сергеевна, преподаватель английского языка, стала примером для подражания среди школьных педагогов. Но стоит отдать должное талантливой актрисе – известность ей принесла не только роль учителя иностранного языка.

До кинороли в "Доживем до понедельника" знаменитость успела стать известной во всем Союзе: в 1967-м состоялся ее профессиональный дебют, когда она примерила на себя роль донны Анны в киноопере "Каменный гость". Работы у Печерниковой было хоть отбавляй: "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Необыкновенное лето", "Голубой карбункул". Многим звезда запомнилась и по роли в киносериале "Два капитана", снятому по одноименной повести советского писателя Вениамина Каверина.

Слава, которую снискала Ирина, не могла окружать ее без многочисленных слухов, как это бывает со знаменитыми людьми. Актриса считалась одной из первых красавиц советского кинематографа. Ей приписывали интриги со звездными коллегами по цеху – народная молва не обошла стороной даже поэта-песенника Владимира Высоцкого, которого подозревали в интимной связи с Печерниковой. Впрочем, поводы для слухов не оправдывались, однако с этим звезда ничего не могла поделать.

В 1990-е годы у отошедшей от ролей актрисы началась черная полоса: ее преследовали неудачи, связанные с личной жизнью. Печерникова, по слухам, пристрастилась к горячительному и закрылась в себе от окружающей действительности. Она успела трижды побывать замужем. Все попытки создать семью заканчивались неудачно, последняя же была трагичной: третий супруг погиб в 2000-м году, спустя три года после свадьбы. Но за каждой тягостью есть и облегчение: актриса смогла побороть себя и в "нулевые" вернулась на киноэкраны.

За два года до своей смерти актриса призналась, что испытывала настоящую любовь к покойному супругу – актеру Александру Соловьеву. Она добавила: время отнюдь не лечит, лишь немного притупляет боль.