Как сложилась судьба Ирины Печерниковой

Ирина Печерникова. Фото Валентина Мастюкова (Фотохроника ТАСС)/ITAR-TASS Ирина Печерникова. Фото: Фотохроника ТАСС
Ирина Печерникова. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев Ирина Печерникова. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Ирина Печерникова. Фото: Фотохроника ТАСС
Легендарная актриса ушла из жизни в 74 года

Ирина Печерникова скончалась 1 сентября, не дожив один день до своего 75-летия. Горькая ирония: звезда советской кинокартины, "Доживем до понедельника", которая запомнилась многим по роли педагога, ушла из жизни в День знаний.

Роль советской учительницы в исполнении Печерниковой была подхвачена сотнями людей: Наталья Сергеевна, преподаватель английского языка, стала примером для подражания среди школьных педагогов. Но стоит отдать должное талантливой актрисе – известность ей принесла не только роль учителя иностранного языка.

До кинороли в "Доживем до понедельника" знаменитость успела стать известной во всем Союзе: в 1967-м состоялся ее профессиональный дебют, когда она примерила на себя роль донны Анны в киноопере "Каменный гость". Работы у Печерниковой было хоть отбавляй: "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Необыкновенное лето", "Голубой карбункул". Многим звезда запомнилась и по роли в киносериале "Два капитана", снятому по одноименной повести советского писателя Вениамина Каверина.

Слава, которую снискала Ирина, не могла окружать ее без многочисленных слухов, как это бывает со знаменитыми людьми. Актриса считалась одной из первых красавиц советского кинематографа. Ей приписывали интриги со звездными коллегами по цеху – народная молва не обошла стороной даже поэта-песенника Владимира Высоцкого, которого подозревали в интимной связи с Печерниковой. Впрочем, поводы для слухов не оправдывались, однако с этим звезда ничего не могла поделать.

Ирина Печерникова. Фото: Фотохроника ТАСС

В 1990-е годы у отошедшей от ролей актрисы началась черная полоса: ее преследовали неудачи, связанные с личной жизнью. Печерникова, по слухам, пристрастилась к горячительному и закрылась в себе от окружающей действительности. Она успела трижды побывать замужем. Все попытки создать семью заканчивались неудачно, последняя же была трагичной: третий супруг погиб в 2000-м году, спустя три года после свадьбы. Но за каждой тягостью есть и облегчение: актриса смогла побороть себя и в "нулевые" вернулась на киноэкраны.

За два года до своей смерти актриса призналась, что испытывала настоящую любовь к покойному супругу – актеру Александру Соловьеву. Она добавила: время отнюдь не лечит, лишь немного притупляет боль.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появились подробности смерти Бориса Клюева

Народный артист ушел из жизни 1 сентября

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей