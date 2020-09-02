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Смерть Владимира Андреева стала для многих неожиданной новостью, поскольку за пару дней до этого актер отпраздновал юбилей – ему исполнилось 90 лет. Сегодня состоялась церемония прощания с народным артистом. Вдова Наталья Селезнева рыдала у гроба мужа.
Друзья и коллеги актрисы пытались утешить ее, но наибольшую поддержку ей оказал сын Егор. Он не отходил от убитой горем матери ни на шаг, передает "Экспресс-газета".
Гроб с телом народного артиста стоял прямо на сцене Театра имени Ермоловой. Многие знаменитости подходили попрощаться, а после этого сразу шли выразить соболезнования Селезневой, которая сидела недалеко в черном траурном платке, уточняет Teleprogramma.pro.
Напомним, что Наталья Селезнева и Владимир Андреев прожили в браке 52 года. Актриса увела мужчину у своей хорошей подруги и часто признавалась, что ни разу не пожалела о своем решении. В 1969 году звезда "Операции "Ы" подарила народному артисту сына Егора.
Владимир Андреев скончался 29 августа у себя на даче. За два дня до смерти артист отметил свой юбилей.
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