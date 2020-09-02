Цветок символизирует глубокую печаль

Незадолго до своего ухода Борис Клюев побывал на передаче Бориса Корчевникова. Для многих телезрителей большой неожиданностью стало то, что ведущий шоу решил преподнести народному артисту весьма неоднозначный презент.

Борис подарил своему тезке саженец черной розы. Оказалось, что Клюев очень любил это растение и даже коллекционировал редкие экземпляры у себя в саду. Запомнившийся россиянам блистательной ролью в сериале "Воронины" артист собрал у себя на огороде почти все сорта розы. Однако редкую черную розу он раздобыть не сумел.

Корчевников рассказал "Пятому каналу", что во всем мире есть всего несколько питомников, где можно приобрести это уникальное растение. Телеведущий сумел купить саженец черной розы и подарил его известному артисту.

Борис Клюев был очень растроган таким вниманием и искреннее поблагодарил известного телеведущего. При этом Корчевников не стал скрывать, что в курсе – этот цветок символизирует печаль. Он пожелал народному артисту, чтобы в его случае растение стало эмблемой любви.

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Ранее "Утро.ру" делилось последними подробностями о смерти знаменитости.