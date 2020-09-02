Прощание с артистом прошло в Театре имени Ермоловой

Новость о смерти народного артиста СССР Владимира Андреева прогремела как гром среди ясного неба. 28 августа он ушел из жизни. Примечательно, что за пару дней до этого он отметил юбилей. Прощание с артистом прошло в театре, которому он посвятил ни один десяток лет. Проститься с мужем Натальи Селезневой пришло более сотни человек.

Отдельного внимания заслуживает гроб, в котором хоронили Владимира Андреева. Он стоял прямо на сцене театра. По оценкам экспертов, артиста похоронили в элитном гробу, за изготовление которого заплатили примерно 500 тысяч. Судя по всему, это было сделано для того, чтобы подчеркнуть высокий статус и значимость покойника.

В комплект также вошли покрывало, постельное белье и подушка, сделанные из натурального шелка высокого качества, уточняет телеграм-канал "НеМалахов".

Похоронили артиста в его любимом костюме и сиреневом галстуке. По традиции, его лоб украшал венчик с изображениями Иисуса Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи.

Напомним, что ранее стало известно, что вдова Андреева – Наталья Селезнева – не смогла сдержать слез во время похорон мужа.