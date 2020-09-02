Шпица рассказала о проблемах со здоровьем

Шпица рассказала о проблемах со здоровьем
Екатерина Шпица. Фото:instagram.com/katerinashpitsa/
Актрисе пришлось отменить дела

Екатерина Шпица часто попадает в неловкие ситуации, которыми она делится в своих социальных сетях. В этот раз актриса рассказала, что даже 1 сентября не обошлось без происшествий. 

На своей странице в "Инстаграм" актриса "Реальных пацанов" выложила пост, в котором поделилась с поклонниками печальными новостями, а заодно поздравила их с началом учебного года. 

"Для начала я ударилась. Торопилась выйти из машины у школы, кармана для транспорта нет, делаешь это у перехода, сигналят водители, и видимо, я засуетилась и со всей порывистостью спешащего человека саданулась левым коленом о недостаточно открытую дверцу машины, вынося из авто ногу и тяжёлый рюкзак и торопясь десантировать ребёнка", – со всеми подробностями рассказала Екатерина (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

По началу, признается актриса, она не заметила боли, однако к вечеру колено начало ныть, из-за чего пришлось отменить многие дела, которые были запланированы на вторую половину дня. 

В комментариях поклонники успокоили артистку, назвали произошедшее "мелочами жизни" и пожелали ей скорейшего выздоровления. 

Напомним, что ранее в Сети появились фотографии Екатерины Шпицы без нижнего белья. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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