Счастливая мама невесты показала всем свое приглашение на свадьбу

19-летняя Мария Михалкова-Кончаловская, внучка известного режиссера Андрея Кончаловского, выходит замуж. О предстоящем торжестве она уведомила своих родителей всего за несколько дней.

Пару месяцев назад стало известно о том, что Мария решила отложить свадьбу, которая намечалась этим летом. Причина заключалась в коронавирусе, который отменил все планы будущих супругов.

Девушка рассказывала, что не собиралась пользоваться родительскими деньгами, чтобы устроить свадьбу. Хотя режиссер Егор Кончаловский, ее отец, заявлял, что может оплатить все требуемые расходы. Сама Мария была непреклонна – девушка считает, что совершеннолетние должны сами себя обеспечивать, пишет Woman.ru.

Вероятно, все трудности пройдены, так как 3 сентября мама невесты – актриса Любовь Толкалина – опубликовала в своем "Инстаграм" свадебное приглашение от дочки.

"Дорогая мама! Мы приглашаем тебя на нашу свадьбу. Никита и Маша. 7 сентября 2020 года", – гласит подпись.

Телеведущая Екатерина Стриженова в шутку посоветовала Любови Толкалиной готовить платье и носовой платок.

Поклонники разделили восторг будущей тещи, выразив искреннюю радость.

"Пусть их жизнь будет полна приятных сюрпризов, какие умеют устраивать сами", "Добро пожаловать в клуб!", "Как это трогательно! Я тоже две недели назад выдала дочь замуж, примчалась из Италии в обход всех закрытых границ", "Пусть будут счастливы наши доченьки и мы вместе с ними!", – написали поклонницы (орфография и пунктуация сохранены).

Кстати, Мария в свои 19 лет уже успела дебютировать в кино. Наследница актрисы и Егора Кончаловского сыграла в фильме "Ключ времени". Премьера фильма состоялась 6 августа.