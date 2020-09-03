Путин поддержал семью умершего Крапивина на похоронах

Путин поддержал семью умершего Крапивина на похоронах
Владислав Крапивин. Фото: URA.RU/TASS
Президент отметил, что писатель внес неоценимый вклад в культуру

В четверг,, 3 сентября, в Екатеринбурге попрощались с детским писателем Владиславом Крапивиным, который подарил читателям "Журавленка и молнии", "Мальчика со шпагой" и множество других произведений. Попрощаться в Храм-на-Крови пришли больше 200 человек. Также во время церемонии зачитали телеграмму от Владимира Путина. 

Глава России выразил свои соболезнования семье писателя, а также подчеркнул важность и ценность его произведений. 

"Владислав Крапивин был выдающимся детским писателем, замечательным педагогом и наставником, искренним, душевным и щедрым человеком. Его книги поднимают важные жизненные темы, помогают юным читателям ценить настоящую любовь, добиваться намеченных целей", – передает содержание телеграммы "МИР24"

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков также выразил слова сочувствия. И добавил, что у читателей всегда будет возможность встретиться с писателем на страницах его произведений. 

В один момент Александр Школьник решил подарить автору детских книг гимн "Каравеллы". Вместе с ним его исполнили все собравшиеся в храме. 

Напомним, что детский писатель Владислав Крапивин скончался 1 сентября. По словам его невестки, причиной стал коронавирус, который спровоцировал осложнение болезней сердца, диабета и перенесенных на ногах инсультов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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