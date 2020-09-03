Раздета и связана: появилось пугающее фото дочери Ефремова

Раздета и связана: появилось пугающее фото дочери Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
Из одежды на девушке остались только мужские трусы

Анна Мария Ефремова не перестает шокировать публику. Сегодня она опубликовала экстремально откровенную фотографию в своем микроблоге в "Твиттер".

На свежем снимке дочь актера Михаила Ефремова позирует в одних трусах. Экстравагантный наряд звездной наследницы состоит лишь из мужских боксеров с изображением мультяшного героя Человека-паука. Грудь Анны Марии замазана с помощью фотошопа. Девушка стоит, прислонившись к стене. Тело 19-летней знаменитости туго обивают веревки.

"Шибари заказывали?" – подписала провокационной снимок дочь Ефремова.

Оказалось, блогерша практикует это японское искусство связывания.

Почитатели знаменитой наследницы восхитились смелым поступком Ефремовой. Подписчики посчитали, что свежее фото Анны Марии пронизано эстетикой, а сама она прекрасна.

"Очень красивое тело и узлы!", "Шикарно", "Ты ослепительно прекрасна", "Выглядит невероятно привлекательно и эстетично!", "Какая красота-то, лепота", – пишут поклонники.

Недавно "Утро.ру" показывало, как дочка Ефремова позирует в ванной без белья. Наследница актера снялась в новом образе.

Ольга ФЕДОРОВА

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