Наследница актера позировала в новом образе в ванной

Анна Мария Ефремова, знаменитый отец которой попал в смертельную аварию в начале июня, нередко эпатирует публику своими резкими высказываниями. На этот раз девушка опубликовала неожиданную фотографию – наследница актера снялась без белья в ванной.

Дочка Михаила Ефремова позировала, фотографируя себя в зеркало. Причем удивила Анна Мария не только полуобнаженным кадром, кардинально сменив имидж. Вместо привычного каштанового цвета волос девушка предстала со светлым, а на нее левом плече появилась крупная татуировка в виде дракона. Кадр дочь Ефремова показала в Инстаграм-историях.

Снимок наследница артиста подписала строками из песни Тессы Вайолет, которую американская исполнительница посвятила теме побега от реальности с помощью спиртного. Напомним, что именного в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов и попал в ДТП, после чего Анна Мария сразу же заявила, что отец должен ответить за свой поступок по закону.

После страшной аварии с участием Ефремова, его дочь стала активно высказываться в соцсетях на эту тему. Анну Марию не раз звали на съемки ток-шоу, посвященных трагедии, однако девушка заявила, что придет на программу только за крупную сумму денег.