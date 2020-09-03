Знакомые: сын Алибасова избивает свою мать

Знакомые: сын Алибасова избивает свою мать
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-супруга продюсера даже пыталась покончить с собой

Сегодня стало известно, как сложилась судьба экс-возлюбленной Бари Алибасова. Оказалось, что Елена Уронич, с которой у продюсера группы "На-На" есть общий ребенок, пыталась свести счеты с жизнью.

Более того, женщину избивает ее сын Бари Алибасов-младший. Об издевательствах стало известно со слов помощника продюсера Вадима Горожанкина.

До недавно времени поклонники звездного семейства считали, что Елена находится в Италии. На этом настаивал звездный наследник. Однако выяснилось, что Алибасов-младший запер свою мать в московской квартире, где ей приходится выживать в ужасных условиях.

Горожанкин утверждает, что своими глазами видел насилие над женщиной. Горячий нрав сына на шоу Первого канала "На самом деле" подтвердил и продюсер. Оказалось, он тоже бывал жертвой агрессии отпрыска.

"Мы валялись в гостиной на полу в драке", – заявил музыкант.

Елена Уронич, которая впервые появилась на телевидении, рассказала, что сын продал ее саратовскую квартиру и пустил эти деньги на лечение Алибасова-старшего, у которого, по его заверениям, большие проблемы с психикой.

При этом экс-любовь Бари Каримовича тоже успела полежать в психушке. Кроме того, женщина пыталась покончить с собой. Ситуацию спасли соседи, которые быстро вызвали медиков. Сейчас Алибасов-младший определил мать в дом престарелых, хотя ей всего 58 лет.


Ранее стало известно о скандале между Алибасовым-младшим и его супругой.

Ольга ФЕДОРОВА

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