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Сегодня стало известно, как сложилась судьба экс-возлюбленной Бари Алибасова. Оказалось, что Елена Уронич, с которой у продюсера группы "На-На" есть общий ребенок, пыталась свести счеты с жизнью.
Более того, женщину избивает ее сын Бари Алибасов-младший. Об
издевательствах стало известно со слов помощника продюсера
Вадима Горожанкина.
До недавно времени поклонники звездного семейства считали, что Елена находится в Италии. На этом настаивал звездный наследник. Однако выяснилось, что Алибасов-младший запер свою мать в московской квартире, где ей приходится выживать в ужасных условиях.
Горожанкин утверждает, что своими глазами видел насилие над женщиной. Горячий нрав сына на шоу Первого канала "На самом деле" подтвердил и продюсер. Оказалось, он тоже бывал жертвой агрессии отпрыска.
"Мы валялись в гостиной на полу в драке", – заявил музыкант.
Елена Уронич, которая впервые появилась на телевидении, рассказала, что сын продал ее саратовскую квартиру и пустил эти деньги на лечение Алибасова-старшего, у которого, по его заверениям, большие проблемы с психикой.
При этом экс-любовь Бари Каримовича тоже успела полежать в психушке. Кроме того, женщина пыталась покончить с собой. Ситуацию спасли соседи, которые быстро вызвали медиков. Сейчас Алибасов-младший определил мать в дом престарелых, хотя ей всего 58 лет.
Ранее стало известно о скандале между Алибасовым-младшим и его супругой.
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