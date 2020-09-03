"Предупредил заранее": Клюев предчувствовал трагедию

"Предупредил заранее": Клюев предчувствовал трагедию
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист знал, что не перенесет тяжелую болезнь

Последней киноработой Бориса Клюева стал короткометражный фильм о мушкетерах. Народный артист с радостью снялся в посвященном культовой киноленте "Д’Артатьян и три мушкетера" проекте, однако на премьеру не успел. Еще за три недели до смерти, он знал, что скоро его не станет.

О последней роли народного артиста России рассказал режиссер короткометражки Георгий Малиновский. Он поделился своими впечатлениями от общения с именитым актером – по словам Малиновского, Клюев источал элегантность и обаяние.

"Когда мы встретились в Малом театре, у меня было ощущение, что вышел лев", – делится воспоминаниями режиссер.

Он рассказал, что Клюев первым поддержал инициативу сделать проект, посвященный мушкетерам. Точнее, он по сути выступил ее автором – идея сделать короткометражку Малиновскому подсказал именно Борис Владимирович.

В фильме "Легенды навсегда" герои культовой киноленты видят себя на экране молодыми и энергичными. Потом они "уходят" в экран, желая остаться в вечности, пишет издание "Собеседник".

Малиновский рассказал, что три недели назад должен был встретиться с Клюевым, однако актер сказал, что очень плохо себя чувствует и отложил встречу.

"Наверно, я тебя подведу…", – добавил актер.

Только когда стало известно о смерти звезды сериала "Воронины", режиссер понял, что имел в виду Борис Владимирович. Ведь он во что бы то ни стало обещал быть на премьере. Тяжелая болезнь не дала актеру сдержать слово.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти Клюев получил странный подарок от телеведущего Бориса Корчевникова.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"В ушах свистит": французы высмеяли версию немцев о "Новичке" в деле Навального

Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей