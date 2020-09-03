Артист знал, что не перенесет тяжелую болезнь

Последней киноработой Бориса Клюева стал короткометражный фильм о мушкетерах. Народный артист с радостью снялся в посвященном культовой киноленте "Д’Артатьян и три мушкетера" проекте, однако на премьеру не успел. Еще за три недели до смерти, он знал, что скоро его не станет.

О последней роли народного артиста России рассказал режиссер короткометражки Георгий Малиновский. Он поделился своими впечатлениями от общения с именитым актером – по словам Малиновского, Клюев источал элегантность и обаяние.

"Когда мы встретились в Малом театре, у меня было ощущение, что вышел лев", – делится воспоминаниями режиссер.

Он рассказал, что Клюев первым поддержал инициативу сделать проект, посвященный мушкетерам. Точнее, он по сути выступил ее автором – идея сделать короткометражку Малиновскому подсказал именно Борис Владимирович.

В фильме "Легенды навсегда" герои культовой киноленты видят себя на экране молодыми и энергичными. Потом они "уходят" в экран, желая остаться в вечности, пишет издание "Собеседник".

Малиновский рассказал, что три недели назад должен был встретиться с Клюевым, однако актер сказал, что очень плохо себя чувствует и отложил встречу.

"Наверно, я тебя подведу…", – добавил актер.

Только когда стало известно о смерти звезды сериала "Воронины", режиссер понял, что имел в виду Борис Владимирович. Ведь он во что бы то ни стало обещал быть на премьере. Тяжелая болезнь не дала актеру сдержать слово.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти Клюев получил странный подарок от телеведущего Бориса Корчевникова.