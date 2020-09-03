Крупные гонорары позволяют знаменитостям путешествовать и покупать дорогую недвижимость

СМИ решили посчитать, сколько примерно зарабатывают Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов. Мужчины, которые ведут вечерние шоу на федеральных каналах, не любят говорить о своих доходах, однако дорогая недвижимость и частые поездки за границу говорят сами за себя.

Андрей Малахов

Ведущий "Прямого эфира" на "России-1" часто занимает лидирующие позиции в списках Форбс. Однажды он даже признался, что во времена работы на Первом канале он зарабатывал 50 тысяч долларов. Свой нынешний доход мужчина не комментирует, отмечая при этом, что в деньгах он потерял, передает "Экспресс газета".

Также у Малахова есть несколько дополнительных проектов, а за выступление на корпоративе он получает порядка 30 тысяч евро. Также в СМИ подсчитали, что большая квартира ведущего в самом сердце столицы обошлась ему примерно в 140 миллионов рублей.

Дмитрий Борисов

Ведущий Первого канала не обсуждает свои заработки. Вместо этого он отмечает, что гонорара за один выпуск "Пусть говорят" ему хватает на отдых в любимой Франции. Ранее актер Сергей Марочкин рассказал, что за 2019 Борисов получил около 30 миллионов рублей.

Дмитрий Шепелев

"Знаешь, я работал на радио, когда был подростком, и уже там нас воспитывали: никто не должен знать, сколько ты получаешь. Я с этим никогда не спорю", – такого принципа придерживается вдовец Жанны Фриске. Однако пару раз он все-таки озвучивал размер своей зарплаты. Во времена работы на Первом канале он получал примерно 3 миллиона в месяц. Судя по всему, именно на эти деньги он и купил квартиру в элитном ЖК в Москве. Как сообщают инсайдеры, на новом месте работы – в шоу "Ты как я" – он будет получать примерно столько же.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг Forbes по доходу в "Инстаграм". Его возглавила Ксения Собчак.