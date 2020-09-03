Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли объявила пол будущего ребенка

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли объявила пол будущего ребенка
Мерьем Узерли. Фото: Gerald Matzka/ZB/www.globallookpress.com
Об интересном положении знаменитости давно ходили слухи

Мерьем Узерли решила больше не скрывать от многомиллионной толпы поклонников свою беременность. Звезда "Великолепного века" подтвердила, что ждет второго ребенка.

37-летняя знаменитость рассказала, что находится на пятом месяце. По прогнозам врачей, пополнение в звездном семействе произойдет в начале следующего года

"У меня родится девочка", – поделилась счастьем турецко-немецкая актриса.

Мерьем уже воспитывает 6-летнюю дочку Лара. По словам звезды, ее наследница давно мечтает о брате или сестренке и очень рада известию о скором появлении на свет малыша.

При этом, кто является счастливым отцом будущего ребенка, остается тайной. По данным турецкого издания Sozcu, возлюбленный знаменитости родом из Америки, но уже около года проживает в Германии. Пара познакомилась в Берлине.

К слову, для многих поклонников известие о беременности стало лишь подтверждением давно бродивших слухов. Наблюдательные фанаты еще в июле обратили внимание на то, как изменился внешний вид их любимцы. Уже тогда животик Мерьем заметно округлился. Однако знаменитость до последнего времени игнорировала предположения поклонников.

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Первенец актрисы Лара появилась на свет в паре знаменитости с турецким предпринимателем Джаном Атешем. Между артисткой и состоятельным турком разгорелся бурный роман. Отношения влюбленных были серьезными и обещали перерасти в официальный брак. Еще до рождения ребенка пара объявила о помолвке, однако вскоре молодые люди внезапно расстались. Актриса решила жить подальше от экс-возлюбленного и улетела в Германию.

Поговаривают, что сейчас между ними весьма сложные отношения. Джан долгое время отказывался материально участвовать в воспитании ребенка.

Кстати, совсем недавно появились слухи об интересном положении российской звезды. Телеведущую Регину Тодоренко заподозрили в беременности.

Ольга ФЕДОРОВА

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