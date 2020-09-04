Артист пожаловался на нехватку времени и кризис

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже больше десяти лет. Звездные супруги уверяют: они по-прежнему любят друг друга. А вот в интимной жизни у артистов стали возникать трудности. Об этом откровенно рассказал сам певец.

"Очень редко. Нет времени. Да и кризис, знаете ли, среднего возраста",

– признался Чумаков. При этом артист не против второго ребенка – супруги уже воспитывают дочь Амелию. Певец верит: станет он отцом еще раз или нет, зависит от бога, а он, в свою очередь, может лишь действовать.

По словам певца, карантин позволил ему провести много времени с семьей, и он получил огромное удовольствие за это время. Иногда супруги выезжали из своего загородного дома на рыбалку. Причем ловить рыбу любит именно Ковальчук. Сам Чумаков обычно в это время читал книгу, приводит его слова "Собеседник".

Ранее Алексей Чумаков внезапно признался в родстве с Николаем Басковым и рассказал, как они поделили наследство.