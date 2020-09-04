"Очень редко": Чумаков откровенно об интиме с Ковальчук

"Очень редко": Чумаков откровенно об интиме с Ковальчук
Алексей Чумаков. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист пожаловался на нехватку времени и кризис

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже больше десяти лет. Звездные супруги уверяют: они по-прежнему любят друг друга. А вот в интимной жизни у артистов стали возникать трудности. Об этом откровенно рассказал сам певец.

"Очень редко. Нет времени. Да и кризис, знаете ли, среднего возраста",

– признался Чумаков. При этом артист не против второго ребенка – супруги уже воспитывают дочь Амелию. Певец верит: станет он отцом еще раз или нет, зависит от бога, а он, в свою очередь, может лишь действовать.

По словам певца, карантин позволил ему провести много времени с семьей, и он получил огромное удовольствие за это время. Иногда супруги выезжали из своего загородного дома на рыбалку. Причем ловить рыбу любит именно Ковальчук. Сам Чумаков обычно в это время читал книгу, приводит его слова "Собеседник".

Ранее Алексей Чумаков внезапно признался в родстве с Николаем Басковым и рассказал, как они поделили наследство.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей