"Моя нежная крошечка": Чехова тяжело переживает смерть Барановской

"Моя нежная крошечка": Чехова тяжело переживает смерть Барановской
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущей очень не хватает ее подруги

Ровно три года назад не стало актрисы Стеллы Барановской – звезда боролась с онкологией. Для Анфисы Чеховой смерть подруги стала настоящий ударом, от которого ведущая не оправилась до сих пор. Артистка трогательно обратилась в Барановской в соцсетях.

Чехова призналась, что очень скучает по подруге и до сих пор не понимает, почему высшие силы распорядились так, что та умерла столь рано. Телеведущая написала в "Инстаграм", что Барановская пережила в жизни многое, в то время как счастливых безоблачных дней видела совсем мало:

"Моя нежная Крошечка, ты как никто знала, что Красота – не залог Счастья и не гарантия Любви!".

Анфиса добавила: несмотря предательства и разочарования, Стелле удалось всех простить. В последние дни жизни она не держала зла ни на отца своего ребенка, который от него отказался, ни на тех, кто бросал ее, зная о болезни.

Комментарии телеведущая скрыла, чтобы, как она сама написала, не отвечать на многочисленные вопросы о трагедии.

Напомним, Стелла Барановская умерла 4 сентября 2017 года в возрасте 30 лет. У актрисы был острый лимфобластной лейкоз. На момент трагедии сыну звезды было всего пять лет.

Ранее Анфису Чехову после перемен во внешности сравнили с Жанной Фриске.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей