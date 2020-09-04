Телеведущей очень не хватает ее подруги

Ровно три года назад не стало актрисы Стеллы Барановской – звезда боролась с онкологией. Для Анфисы Чеховой смерть подруги стала настоящий ударом, от которого ведущая не оправилась до сих пор. Артистка трогательно обратилась в Барановской в соцсетях.

Чехова призналась, что очень скучает по подруге и до сих пор не понимает, почему высшие силы распорядились так, что та умерла столь рано. Телеведущая написала в "Инстаграм", что Барановская пережила в жизни многое, в то время как счастливых безоблачных дней видела совсем мало:

"Моя нежная Крошечка, ты как никто знала, что Красота – не залог Счастья и не гарантия Любви!".



Анфиса добавила: несмотря предательства и разочарования, Стелле удалось всех простить. В последние дни жизни она не держала зла ни на отца своего ребенка, который от него отказался, ни на тех, кто бросал ее, зная о болезни.

Комментарии телеведущая скрыла, чтобы, как она сама написала, не отвечать на многочисленные вопросы о трагедии.

Напомним, Стелла Барановская умерла 4 сентября 2017 года в возрасте 30 лет. У актрисы был острый лимфобластной лейкоз. На момент трагедии сыну звезды было всего пять лет.

Ранее Анфису Чехову после перемен во внешности сравнили с Жанной Фриске.