На новом снимке заметны ощутимые изменения во внешности звезды

Телеведущая похвасталась свежим фото без макияжа. Похудевшая Анфиса Чехова напомнила фанатам скончавшуюся певицу Жанну Фриске. Также недоброжелатели попытались уличить звезду в обмане.

На своей странице в "Инстаграм" Чехова поделилась новым кадром. Телеведущая сфотографировала себя на телефон возле зеркала. В тот момент на ней было надето шелковое платье и звезда распустила свои волнистые волосы. Кадр Анфиса подписала: "без макияжа". Поклонники тут же стали оставлять множество различных комментариев под фото. Одна из фанаток даже написала, что телеведущая на этом снимке похожа на умершую певицу Жанну Фриске. Мнение девушки поддержали и другие подписчицы.

"Думала это Жанна. Похожа на Фриске", – делились комментаторы между собой.

Также кто-то из злопыхателей указал, мол Чехова обработала снимок в специальной программе, поэтому он не является "естественным". На это телеведущая оправдалась, что фотографировалась сразу с фильтром. Со слов фанатов, звезде также не стоило худеть. Якобы из-за этих изменений теряется ее "изюминка". Но нашлось и множество подписчиков, которые оценили нынешний внешний вид теледивы. "Красивая, просто супер", "Вам очень идут длинные волосы", "Хороша", "Бомба", – написали фанаты.

Напомним, недавно приятельница телеведущей Эвелина Бледанс написала в сети, что у Чеховой мог появиться новый возлюбленный. Якобы из-за этого она на отдыхе в Сочи выложила мало фото. На эту информацию сама Анфиса никак не отреагировала.