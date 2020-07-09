Бледанс раскрыла секрет Чеховой на отдыхе

Бледанс раскрыла секрет Чеховой на отдыхе
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В личной жизни артистки произошли перемены - предполагает приятельница звезды

Анфиса Чехова выставила на всеобщее обозрение снимок в купальнике. Под ним знаменитость написала, что за несколько дней отдыха успела сделать только пару фотографий. Эвелина Бледанс нашла объяснение такие редким съемкам и выдала секретную информацию. По ее словам, у телеведущей появился новый возлюбленный.

Сама Чехова о своей личной жизни рассказывает мало. Занято ли ее сердце – остается только гадать. Возможно, Бледанс действительно знает правду о личной жизни подруги, ведь отдыхают знаменитости в одном городе – Сочи.

"За эти четыре дня я сделала только 2 фото и оба в купальниках. Как вам мой образ в стиле "Леди БАГ"?", – написала телеведущая. А в ответ получила комментарий Эвелины Бледанс: "Значит, появился хороший партнер по сексу".

Сама Анфиса никак не прокомментировала сообщение приятельницы: не подтвердила, не опровергла информацию.

В комментариях же подписчики только восхищаются внешностью Чеховой. По мнению пользователей, именно так и должна выглядеть идеальная женская фигура.

"Не знаю, как купальник, но девочка в нем шикарная", "Вы воплощение всего лучшего в женщине", "Фигура огонь", "Какая вы молодец. Так шикарно выглядите! Пример для многих", "Какая шикарная девушка", – оценили снимок в "Инстаграм".

Ранее "Утро.ру" писало о трагедии, которая едва не произошла на фотосесии Анфисы Чеховой. 

Дарья ПЕТРОВА

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