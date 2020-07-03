Звезда опубликовала видео с фотосессии в соцсети

Анфиса Чехова вместе с подругой снималась в модных нарядах на яхте. Однако в какой-то момент все пошло не по плану. Фотограф едва не упала со второго этажа, предположили в соцсети. Увидев, что может произойти страшное, шокированная артистка закричала.

Инцидент был записан на камеру. На видео заметно, что девушка с камерой шла спиной вперед, чтобы снимать телеведущую, и в какой-то момент лицо звезды экрана стало испуганным – она начала предупреждать об опасности.

Все подробности Чехова не раскрыла, однако пользователи решили, что фотограф чуть не упала вниз по лестнице на нижний этаж.

"ШОК! Фотосессия чуть не закончилась кошмаром",

– сообщила телеведущая.

Комментаторы попросили знаменитость в следующий раз быть аккуратнее на съемках и засыпали ее комплиментами. Фигура артистки и наряды, созданные ею же, у них восхищение.

"Идеальное платье на любую фигуру", "Все понятно в видео, девушка-фотограф видимо пятилась назад, снимая, и чуть не улетела со второго этажа на первый. Красивые платья, потрясающее место, все замечательно", "Берегите себя! Такие красоточки и талантливые леди не должны рисковать собой!" – высказались в соцсети.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о пережитом насилии.