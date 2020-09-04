Женщина была раздавлена горем

Вдова Бориса Клюева Виктория не сумела совладать с нахлынувшими на нее эмоциями, провожая любимого мужа в последний путь.

В Сети появились кадры, где гроб с Клюевым выносят из театра и грузят в катафалк. Следом выходит Виктория – судя по всему, убитую горем женщину покинули силы: ее поддерживают под руку.

Когда толпа начинает кричать "Браво" и аплодировать, вдова начинает рыдать, отмечает "Комсомольская правда".

Борис Клюев умер 1 сентября. Сегодня в Москве с ним попрощались родные, друзья, ученики и многочисленные поклонники. Церемония прошла в Малом театре. Похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище.