Еле держалась на ногах: вдова Клюева разрыдалась перед кричащей толпой

Еле держалась на ногах: вдова Клюева разрыдалась перед кричащей толпой
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина была раздавлена горем

Вдова Бориса Клюева Виктория не сумела совладать с нахлынувшими на нее эмоциями, провожая любимого мужа в последний путь.

В Сети появились кадры, где гроб с Клюевым выносят из театра и грузят в катафалк. Следом выходит Виктория – судя по всему, убитую горем женщину покинули силы: ее поддерживают под руку.

Когда толпа начинает кричать "Браво" и аплодировать, вдова начинает рыдать, отмечает "Комсомольская правда".

Борис Клюев умер 1 сентября. Сегодня в Москве с ним попрощались родные, друзья, ученики и многочисленные поклонники. Церемония прошла в Малом театре. Похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище.

Фоторепортаж
Рак не щадит никого: в Москве простились с Борисом Клюевым
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Борис Клюев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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