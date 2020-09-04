Садальский назвал Канделаки глупой женщиной

Садальский назвал Канделаки глупой женщиной
Станислав Садальский. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист считает себя благодетелем телеведущей

Станислав Садальский резко высказался о своей коллеге по звездному цеху Тине Канделаки. По мнению актера, телеведущая очень глупа, и только хитрость помогает ей взбираться по карьерной лестнице.

По словам Станислава, молва зря превозносит Тину как гендиректора целого канала "Матч ТВ". Несмотря на солидный статус, телеведущая обделена интеллектом.

"Канделаки просто необразованная дура. Начитанная, но дура", – откровенно заявил Садальский.

Своими размышлениями на тему интеллектуальных способностей звезды артист поделился в эфире на странице телеведущей Елены Ханги в "Инстаграм".

Станислав также считает, что всем достигнутым Тина обязана именно ему,  когда-то взявшему под свою опеку начинающую знаменитость. В то время девушка пробовала свои силы в качестве радиоведущей.

"У нее тогда росли усы, она была чудовищно одета", – огорошил публику Станислав.

Кроме того, актер уверяет, что именно благодаря ему Тина познакомилась со своим мужем. Впрочем, отметил он, Канделаки – очень хитрая женщина, а хитрость, как известно, "тоже некая разновидность ума".


Недавно Станислав Садальский рассказывал о предательстве известного советского актера Леонида Филатова.

Ольга ФЕДОРОВА

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