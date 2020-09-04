Ведущий НТВ поделился смелым снимком

Журналист редко выкладывает свои фотографии в социальных сетях. Как правило, ведущий "Места встречи" публикует снимки с путешествий или рассказывает о своей любви к конструктору "Лего". Однако в этот раз мужчина поделился действительно смелым кадром. На нем Норкин запечатлен в одних лишь плавках на фоне реки.

"Вечерние речные процедуры", – подписал публикацию журналист.

Андрей Норкин смог войти в воду только по колено. Также примечательно, что снимок сделан на закате, поэтому на фотографии виден лишь темный силуэт телеведущего. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть кадр более детально.

В комментариях пользователи оценили фото и пожелали Норкину побольше здоровья. "Смелый и отважный А.Норкин", "Плавки классные", "А, водица то наверное холодная уже?", "В отличной форме! Так держать!", "Вы замечательный", "Вау! Что за бог на фото?", – засыпали ведущего комплиментами.

Однако нашлись и те, кто упрекнул Норкина в том, что он слишком быстро отошел от потери жены, которая скончалась в июне 2020 года. "Быстро же оправился после ухода ЮЛЧОНКА", – написала его подписчица.

Напомним, что ранее потерявший жену Норкин высказался о "телках", вызвав тем самым недовольство своей аудитории.