Овдовевший Норкин восхитил женщин отсутствием одежды

Овдовевший Норкин восхитил женщин отсутствием одежды
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий НТВ поделился смелым снимком

Журналист редко выкладывает свои фотографии в социальных сетях. Как правило, ведущий "Места встречи" публикует снимки с путешествий или рассказывает о своей любви к конструктору "Лего". Однако в этот раз мужчина поделился действительно смелым кадром. На нем Норкин запечатлен в одних лишь плавках на фоне реки. 

"Вечерние речные процедуры", – подписал публикацию журналист. 

Андрей Норкин смог войти в воду только по колено. Также примечательно, что снимок сделан на закате, поэтому на фотографии виден лишь темный силуэт телеведущего. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть кадр более детально. 

В комментариях пользователи оценили фото и пожелали Норкину побольше здоровья. "Смелый и отважный А.Норкин", "Плавки классные", "А, водица то наверное холодная уже?", "В отличной форме! Так держать!", "Вы замечательный", "Вау! Что за бог на фото?", – засыпали ведущего комплиментами. 

Однако нашлись и те, кто упрекнул Норкина в том, что он слишком быстро отошел от потери жены, которая скончалась в июне 2020 года. "Быстро же оправился после ухода ЮЛЧОНКА", – написала его подписчица. 

Напомним, что ранее потерявший жену Норкин высказался о "телках", вызвав тем самым недовольство своей аудитории. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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