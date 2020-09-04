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После успеха сериала "Кухня" Марк Богатырев стал настоящей звездой. Однако на пике популярности телепроекта актер внезапно решил покинуть его. Причиной оказалась несчастная любовь с коллегой по съемочной площадке.
О романе артиста с Еленой Подкаминской ходило немало слухов. В откровенной интервью
Богатырев рассказал, как переживал из-за своих чувств и погрузился в тяжелое душевное состояние.
Актер признался, что уйти из нашумевшего сериала он решил по нескольким причинам. Во-первых, мужчину подкосила безответная любовь к коллеге, кроме того, он стал ощущать признаки подступающей депрессии – актер стал апатичным, у него пропал интерес к жизни. В довершение всего из-за стремительного роста популярности, его стали узнать на улицах, что создавало дополнительные неудобства для и так отчаявшегося человека.
Для того чтобы восстановиться, Богатыреву даже пришлось обратиться к специалистам. Он стал ходить к психологу, а после и вовсе ударился в буддизм, пишет "Комсомольская правда".
С Подкаминской актер не общается. Никакую связь они не поддерживают, хотя у них до сих пор один и тот же агент.
К слову, сейчас у Марка все хорошо. Он и Татьяна Арнтгольц скоро поженятся, и актер наконец-то оберет личное счастье в семье.
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